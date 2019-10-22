Web TV Yaşam Diyarbakır’da ‘çayı fazla yazdın’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da ‘çayı fazla yazdın’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

22.10.2019 | 18:19

Diyarbakır’da çayın fazla yazıldığı iddiası ile çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, semt pazarında esnaflık yapan M.P. ile kahvede çalışan M.Ö. arasında sabah saatlerinde içilen çayın fazla yazıldığı iddiası ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar ayrıldı.
Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında tekrar sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Olayda M.P. ve M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis çevrede delil çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:18
Diyarbakır’da ‘çayı fazla yazdın’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı 22.10.2019 | 18:19
00:41
Malatya’da Benekli Anadolu Semenderi görüldü 22.10.2019 | 18:19
02:25
Şırnak’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 örümcek maymun ele geçirildi 22.10.2019 | 18:19
01:30
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'li teröristlerin tünellerini yıkıyor 22.10.2019 | 16:05
00:09
Başkan Erdoğan'ı kapıda karşılayan Putin: "Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu" 22.10.2019 | 15:57
01:29
Manisa’da 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz eden sapığa vatandaşlar böyle meydan dayağı attı! 22.10.2019 | 15:24
01:28
Kırmızı bültenle aranan Firari Ergenekon savcısı böyle yakalandı! 22.10.2019 | 15:08
00:27
Maltepe Belediyesi Temizlik işçileri Maltepe Belediyesi önünde Soğan Ekmekli protesto etti 22.10.2019 | 14:15
00:30
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı olay olan mesajı bakın nasıl açıkladı! 22.10.2019 | 13:18
01:14
10 yıl önceki kavgayı bahane edip kavga çıkarttı, başından vurularak öldürüldü! 22.10.2019 | 12:52
14:15
Ünlü kalp doktorundan yasaklı çikolata ve çay uyarısı 22.10.2019 | 12:03
00:13
ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü! 22.10.2019 | 12:00
01:38
Fuhuş yaptırdıkları kadınlara şaşkına çeviren isimler veren çete çökertildi! 22.10.2019 | 10:37
00:39
İstanbul trafiğinde 'Eğlence' işkencesi! 22.10.2019 | 10:24
04:20
İstanbul Büyükçekmece’de Annesinin elinden yola fırlayan minik kızın feci ölümü kamerada 22.10.2019 | 10:16
01:02
Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı 22.10.2019 | 09:53
01:59
Resulayn’da teröristlerin tünel ağı bulundu 22.10.2019 | 09:58
02:48
HDP’li 3 belediyeye kayyum atandı 22.10.2019 | 09:55
00:58
Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanı yayınlandı 22.10.2019 | 09:45
04:25
Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle pazara böyle daldı 22.10.2019 | 09:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN