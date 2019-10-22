Diyarbakır’da ‘çayı fazla yazdın’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı
Diyarbakır’da çayın fazla yazıldığı iddiası ile çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, semt pazarında esnaflık yapan M.P. ile kahvede çalışan M.Ö. arasında sabah saatlerinde içilen çayın fazla yazıldığı iddiası ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar ayrıldı.
Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında tekrar sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Olayda M.P. ve M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis çevrede delil çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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