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Diyarbakır'da cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

18.10.2019 | 09:14

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz (35), kendisiyle birlikte eşi Güllü (30) kızı Zeynep Yılmaz'ı (12), benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve vücutlarında yanıklar bulunan aileden, anne Güllü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay 19.00 sıralarında Ergani ilçesinin Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 4 çocuk babası Can Yılmaz, iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Bu sırada evde bulunan benzini önce kızı Zeynep ve eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine döken baba Yılmaz ardından ateşe verdi. Eşi ve kızı bir anda alev topuna dönen Can Yılmaz daha sonra da kendi üzerine benzin dökerek yaktı.


FERYATLAR ÜZERİNE KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ
Evden duyulan feryatlar ve yangın nedeniyle komşuları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Vücutlarında çeşitli derecelerde yanıklar bulunan aileye ise ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Can Yılmaz, eşi Güllü ve kızı Zeynep, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Güllü Yılmaz'ın sağlık durum ağır olmasıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada olay sırasında ailenin diğer 3 çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi. Olayın ardından eve geldiklerin korkunç manzara ile karşılaşan 3 çocuk polis tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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