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Düdüklü tencere ve mikrodalga fırınlara dikkat

05.12.2019 | 14:32

Düdüklü tencere, mikrodalga fırın gibi hızlı pişirme araçları tehlike saçıyor. Uzmanlar bu araçlarda pişirilen yemeklerin besin değerlerinin düştüğü ve kansere yol açtığını belirtiyor.

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