Web TV Yaşam Düğünde dans etmeyi bıraktı, kafasından vuruldu!

Düğünde dans etmeyi bıraktı, kafasından vuruldu!

07.12.2019 | 19:35

Hindistan’da yaygın bir durum halini alan düğünlerde şiddet eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Genç bir kadın düğünde dans etmeyi durdurduğu için yüzünden vuruldu

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