Düğünde dans etmeyi bıraktı, kafasından vuruldu!
Hindistan’da yaygın bir durum halini alan düğünlerde şiddet eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Genç bir kadın düğünde dans etmeyi durdurduğu için yüzünden vuruldu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Düğünde dans etmeyi bıraktı, kafasından vuruldu! 07.12.2019 | 19:35
03:25
Minik 112’ler görev başına geçti 07.12.2019 | 18:18
02:49
Canlı yayında tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu 07.12.2019 | 18:18
01:59
Güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'e akın etti 07.12.2019 | 18:18
02:52
Yaralı olarak bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı 07.12.2019 | 18:18
00:32
Başkent'te kaza güvenlik kamerasına yansıdı 07.12.2019 | 18:18
02:03
Önünde yürüyen şahsa böyle kurşun yağdırdı 07.12.2019 | 18:18
00:19
Kuşların dansı görsel şölen oluşturdu 07.12.2019 | 18:18
01:44
02:03
Hem alkollü, hem sabıkalı... Zor görüyor, zor konuşuyor 07.12.2019 | 14:16
07:29
Eskişehirli Ceren Özdemir: 'Hayattayım' demekten utandım 07.12.2019 | 12:10
00:36
Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı 07.12.2019 | 12:08
00:48
Başkale Belediyesi'ne atanan kayyum göreve başladı 07.12.2019 | 11:55
06:21
Uludağ'da kayak sezonu açıldı, tatilciler pistlere akın etti 07.12.2019 | 11:54
01:55
İstanbul Havalimanı'nda 1 buçuk milyonluk kokain operasyonu 07.12.2019 | 11:48
00:35
Jandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladı 07.12.2019 | 11:09
03:43
01:07
Yanarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı 07.12.2019 | 11:06
01:33
Dağdan kopan devasa kaya evi deldi, içeri girdi 07.12.2019 | 10:20
07:14
Süperstar Ajda'dan süper hareket 06.12.2019 | 18:22