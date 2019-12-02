Edirne’de kadınlara kimyasal maddeyle saldıran şahıs dehşet saçtı

Edirne’de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldıran şüpheli 2 bayanın yaralanmasına neden oldu. İddialara göre, okulu için Edirne’ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı. Saldırgan şahıs hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluştuğu öne sürülen genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.