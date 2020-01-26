Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi ölenlerin 4’ü Malatya’da bulunurken, geri kalan 34 cenaze ise Elazığ’da oldu.

Önceki gün Sivrice merkezli meydana gelen depremde kötü haber gelmeye devam ediyor. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina yıkılmış çok sayıda kişi enkaz altına mahsur kalmıştı. Son olarak 5 kişinin göçük altına kaldığı değerlendirilmişti. Deniz sitesinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler ambulans ile morga kaldırıldı.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpekler de eşlik ediyor.