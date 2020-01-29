Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar...

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Enkaz altındaki depremzedeleri arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi. Depremin üzerinden 5 gün geçti. Deprem bölgesinden gelen bir görüntü ise izleyenleri duygulandırdı. Eşyalarını toplamaya gelen bir grup depremzede, namazlarını enkaza dönen evlerinin üzerinde kıldı.