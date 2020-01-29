Web TV Yaşam Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar...

Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar...

Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar...
29.01.2020 | 16:35

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Enkaz altındaki depremzedeleri arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi. Depremin üzerinden 5 gün geçti. Deprem bölgesinden gelen bir görüntü ise izleyenleri duygulandırdı. Eşyalarını toplamaya gelen bir grup depremzede, namazlarını enkaza dönen evlerinin üzerinde kıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar... 00:45
Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar... 29.01.2020 | 16:35
Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı 00:41
Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı 29.01.2020 | 15:44
Elazığ'da kimliği belirsiz bir hayırsever, depremzedelerin market borcunu ödedi 07:46
Elazığ'da kimliği belirsiz bir hayırsever, depremzedelerin market borcunu ödedi 29.01.2020 | 15:24
Türk bilim insanlarından ölümcül virüsü anında tespit eden buluş! 03:59
Türk bilim insanlarından ölümcül virüsü anında tespit eden buluş! 29.01.2020 | 15:09
Depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın yıkılma anları kameralarda 04:19
Depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın yıkılma anları kameralarda 29.01.2020 | 15:08
Müge Anlı'da sapıklar tarafından katledilen Pınar Kaynak vahşetinde şok tanık! 29 Ocak 2020 Çarşamba Genç kadının cesedindeki spermler... 31:24
Müge Anlı'da sapıklar tarafından katledilen Pınar Kaynak vahşetinde şok tanık! (29 Ocak 2020 Çarşamba) Genç kadının cesedindeki spermler... 29.01.2020 | 13:31
Şişli’de korku dolu anlar Apartmanın 4. katından sarkan çocuk birinci katın balkonuna düştü 02:35
Şişli’de korku dolu anlar Apartmanın 4. katından sarkan çocuk birinci katın balkonuna düştü 29.01.2020 | 14:49
Üvey annesi 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktü 01:55
Üvey annesi 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktü 29.01.2020 | 14:26
İstanbul'da kediyi yerden yere vuran sapık ruh hastası kamerada! 00:27
İstanbul'da kediyi yerden yere vuran sapık ruh hastası kamerada! 29.01.2020 | 11:54
İnternetten buldular, kandırıp aldılar, parçalayıp sattılar 02:37
İnternetten buldular, kandırıp aldılar, parçalayıp sattılar 29.01.2020 | 11:11
Önce hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü, sonra yakalanacağını anlayınca intihar etti 01:00
Önce hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü, sonra yakalanacağını anlayınca intihar etti 29.01.2020 | 10:59
20 yıldan beri ayakkabı ve çorap giyemiyor...Fil Hastalığına yakalanan kadın yardım bekliyor 04:18
20 yıldan beri ayakkabı ve çorap giyemiyor...Fil Hastalığına yakalanan kadın yardım bekliyor 29.01.2020 | 10:08
Esra Erol'da başka erkekle ilişkiye giren ve kocasını Eve dön aşkım diye yalvartan evli kadından şok açıklama! 17:31
Esra Erol'da başka erkekle ilişkiye giren ve kocasını "Eve dön aşkım" diye yalvartan evli kadından şok açıklama! 29.01.2020 | 09:04
Meteoroloji'den soğuk hava ve yağış uyarısı! 29 Ocak 2020 Çarşamba 01:30
Meteoroloji'den soğuk hava ve yağış uyarısı! (29 Ocak 2020 Çarşamba) 29.01.2020 | 09:48
1 trilyonluk vurgun yapıp kaçtılar...Kuyumcuda film gibi soygun kamerada 04:20
1 trilyonluk vurgun yapıp kaçtılar...Kuyumcuda film gibi soygun kamerada 29.01.2020 | 09:44
İranlı şarkıcı İstanbul'da gözaltına alındı 00:50
İranlı şarkıcı İstanbul'da gözaltına alındı 28.01.2020 | 19:20
Hamsinin fiyatı düştü, vatandaş balıkçı tezgahlarına akın etti 02:45
Hamsinin fiyatı düştü, vatandaş balıkçı tezgahlarına akın etti 28.01.2020 | 18:28
Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı 01:32
Soma maden şehitleri aileleri, Kobe Bryant'i andı 28.01.2020 | 18:28
Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 01:51
Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 28.01.2020 | 18:27
Şanlıurfa’da kedi kurtarma operasyonu 00:30
Şanlıurfa’da kedi kurtarma operasyonu 28.01.2020 | 18:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN