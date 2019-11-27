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Emmy Ödülü'nün sahibi Haluk Bilginer İstanbul'da

27.11.2019 | 09:33

Usta oyuncu Haluk Bİlginer "Şahsiyet" dizisindeki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Haluk Bilginer sabah saatlerinde yurda döndü.

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