En “temiz” meydan okuma

Lüleburgaz'da Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Merkezi'nin başka okullara meydan okuyarak Lüleburgaz'da başlattığı temizlik kampanyası çığ gibi büyüdü. Bahçeşehir Koleji'nin Evrensekiz Göleti'ni temizlemesinin ardından meydan okuduğu 80. Yıl Ortaokulu, Sakızköy Piknik Alanı'nı temizledi. Okulun yönetim kadrosu, öğretmenleri ve iki sınıfının katıldığı temizlik kampanyasında Sakızköy Piknik Alanı temizlendi.

BİRBİRLERİNE VİDEO ÇEKEREK MEYDAN OKUYORLAR

Okullar, kampanya kapsamında temizlik faaliyetini tamamladıktan sonra, topladıkları çöplerin önünde video çekerek, başka bir okula, başka bir alanı temizlemesi yönünde meydan okuyor. Meydan okumayı kabul eden okul da öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte temizlenmesi istenilen bölgede çöpleri topladıktan sonra bir başka okula meydan okuyor. Kampanya böylelikle Lüleburgaz'daki tüm okullara yayılmaya başlandı. Kampanyanın yakın bir süre içinde Lüleburgaz dışındaki okullara da sıçraması bekleniyor.

"DOĞA KİRLETENİ AFFETMEZ"

En son meydan okumayı kabul edip Sakızköy Piknik Alanı'nı temizleyen 80. Yıl Ortaokulu Müdürü Salih Eker, temizlik harekatının ardından Akım Koleji'ne meydan okudu. Eker, "Doğa kirleteni affetmez. Biz 80. Yıl Ortaokulu olarak hiç affetmiyoruz diyerek Özel Akım Koleji Müdürü Ozan Bozkuş ve ekibine Büyükkarıştıran mesire alanı için meydan okuyoruz. Doğa bekçi ile korunmaz. Sevgi ile korunur diyerek buradan katılan, destek veren müdür yardımcısı arkadaşım Salih Demircan, rehber öğretmenim İbrahim Duran, Türkçe öğretmenim Nilay Eker, beden eğitimi öğretmenim Barış Cengiz, okulumuz 5-C, 8-D sınıfı öğrencileri ve velilerine teşekkür ederim" dedi.

BİR TONA YAKIN ÇÖP TOPLANDI

Öte yandan okulların başlattığı kampanya insanoğlunun çevreye yaptığı tahribatı gözler önüne serdi. Üç okulun yaklaşık 1 tona yakın çöp topladığı öğrenilirken, okul yöneticileri insanları çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.