Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak ve mağara imha edildi
Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen Kıran-4 operasyonlarında 11 sığınak ve mağara imha edildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kemah İlçesi, Dereköy Köyü Acemoğlu Vadisi bölgesinde, helikopter destekli operasyon düzenlendi. Komando timleri, mayın arama köpeği ve patlayıcı imha timlerinin katıldığı operasyonda 11 sığınak ve mağara tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 1 adet piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda yaşam malzemesi, giyecek, temizlik ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınıklar imha edilirken, terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi 21.11.2019 | 12:07
04:00
Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak ve mağara imha edildi 21.11.2019 | 11:19
01:00
İstanbul Emniyeti’nden dev ‘yasadışı göçmen’ operasyonu 21.11.2019 | 10:20
01:37
Avcılar’da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı 21.11.2019 | 10:12
02:26
Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü 21.11.2019 | 10:11
00:40
02:47
01:11
03:06
İstanbul'da seyir halindeyken alev alan lüks araç küle döndü 21.11.2019 | 09:12
00:10
Kanarya Mahallesi cinayetinde, zanlı gözaltında 20.11.2019 | 18:54
01:31
Bursa'da feci kaza kamerada 20.11.2019 | 17:59
00:42
00:19
Çorum'da açık kalan kamyonet kapağı yaşlı adamın kafasına çarptı 20.11.2019 | 17:59
04:36
İzmir Menemen'deki çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi! 20.11.2019 | 15:33
04:36
Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu 20.11.2019 | 15:27
02:11:41
00:51
Gasptan tutuklandı kameralara gülerek "iyi olur" dedi 20.11.2019 | 14:44
02:22
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu 20.11.2019 | 14:12
02:57
İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi 20.11.2019 | 14:10
00:59
Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldı 20.11.2019 | 14:09