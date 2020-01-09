Web TV Yaşam Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada

Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada

09.01.2020 | 09:54

Esenyurt'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken yan bakma meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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