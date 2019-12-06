Esenyurt’ta hareketli dakikalar...Uygulamadan kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı
Esenyurt’ta adam yaralamadan 2 yıl cezası bulunduğu için polis uygulamasından kaçmaya çalışan bir kişi, motorize yunus ekiplerinin kovalaması sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracında döner bıçağı ele geçirilirken, şüpheli polis merkezine götürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
Ceren Özdemir'in katili nasıl plan yaptığını anlattı 06.12.2019 | 12:10
02:54
02:01
Dolandırılan engelli vatandaşa 'tereyağ gibi eritirim seni' tehdidi 06.12.2019 | 11:38
02:01
01:49
Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi 06.12.2019 | 11:36
03:42
02:01
Ankara'da ağaç katliamı 06.12.2019 | 11:05
01:12
Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü! Mezarı başında dualarla anıldı 06.12.2019 | 10:41
01:45
Kayıp dağcıların ormanlık alana girerken görüntüleri ortaya çıktı 06.12.2019 | 10:33
01:46
Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubu 06.12.2019 | 10:17
01:28
05:00
Marmaris'te çekilen denizde oluşan adacıklar tedirgin etti 06.12.2019 | 10:02
01:50
Kadın alkol komasına girdi, mahalleli çekirdek yiyerek kurtarılmasını izledi 06.12.2019 | 09:51
01:06
Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (06.12.2019) 06.12.2019 | 09:35
02:56
01:40
02:01:07
00:28
Sakarya'da Kimya bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti 05.12.2019 | 21:14
05:50
Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası: Cezasız kalmasın 05.12.2019 | 19:10
01:04
Alkolün etkisiyle park halindeki otomobile böyle zarar verdi 05.12.2019 | 18:20