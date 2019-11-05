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Eski ahşap cami yangında kül oldu

05.11.2019 | 18:14

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı bir ahşap camide yangın çıktı. Çıkan yangında eski ahşap cami kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgeye göre, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Gökbel Köyü Ustaoğlu Mahallesinde bulunan ve eskiden cami olarak kullanılan ahşap yapıda 21.45 sularında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen Yenice Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yangın söndürülürken eski olan ahşap olan cami tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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