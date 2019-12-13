Web TV Yaşam Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

13.12.2019 | 15:41

Gaziosmanpaşa'da Özel Halk Otobüsüyle hafif ticari otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otobüs ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30'da Gaziosmanpaşa Validesuyu Mahallesi Hekimsuyu Caddesi ile Galeri Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının çalışmadığı sırada Eminönü- Yunus Emre Mahallesi seferi yapan 399C hat numaralı Enes K. yönetimindeki 34 DN 4069 plakalı özel halk otobüsü Hekimsuyu Caddesi yönünden kavşağa girdiği sırada Galeri Caddesi yönünden gelen 34 FU 2728 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracı önüne katarak sürükleyen özel halk otobüsü kavşağın diğer tarafında bekleyen Cevdet Çakaloğlu yönetimindeki 34 UAF 94 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Özel halk otobüsü ile kamyonet arasında sıkışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle özel halk otobüsündeki yolculardan da 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anında özel halk otobüsü içinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan yolculardan biri olan Ergin Öz, "Ben öndeydim, hatta şu kolum da gitti yani. Şoför sürekli telefonla konuşuyordu, şoförde de hata var. O araç da birden oradan çıktı. Onda da hata vardı, her iki tarafta da hata vardı yani. Araba hızlı gidiyordu." dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:30
Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı 13.12.2019 | 15:41
04:09
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, “Sevdiğime bir şey olmasın” diye feryat etti 13.12.2019 | 15:25
01:12
Çinli Lisha'yu neden öldürüldü? Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı 13.12.2019 | 15:33
07:00
Şişli’de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı 13.12.2019 | 13:46
04:02
Kara sevdaya tutuldu, hiç evlenemedi...Kalbindeki aşk hiç mazide kalmadı 13.12.2019 | 12:03
02:51
İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık ve uyuşturucuya geçit yok 13.12.2019 | 12:29
01:20
İstanbul Kadıköy'de kaza: 4 yaralı 13.12.2019 | 11:39
03:37
Yasak ürünler kantinde! Satışı yasak olan gıdalar nelerdir? 13.12.2019 | 11:42
01:49
Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Linç girişimi kamerada 13.12.2019 | 11:14
02:46
Minibüsün önüne kıran otomobil faciaya neden oluyordu...Koltuktan basamaklara düşen kadın kamerada 13.12.2019 | 11:09
02:29
Şırınga çikolata markası ne? Şırınga şeklinde çikolata nerede satılır ve neden öldürür? 13.12.2019 | 10:25
01:34
Eşini "bakımsızsın" diye ölümüne dövdü! Darp edilen kadın yaşam savaşı veriyor 13.12.2019 | 09:54
01:39
Haraç almak için geldiler, dayak yiyip böyle gittiler 13.12.2019 | 09:58
01:49
İstanbul’un göbeğinde film sahnelerini aratmayan kaza kamerada 13.12.2019 | 09:57
00:37
İş vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi 13.12.2019 | 09:42
02:38
Ankara'da borç cinayeti! 20 lira borç için annesinin yanında kalbinden bıçakladı 13.12.2019 | 09:33
00:58
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (13.12.2019) 13.12.2019 | 09:22
03:47
Şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından akıllara gelen soru: Okul kantinleri nasıl denetleniyor? 12.12.2019 | 21:48
03:29
Şırınga çikolatan ölen Mert’in anne ve babası konuştu! Sözleri yürek dağladı: Bir gün değil her gün ölüyoruz 12.12.2019 | 21:46
05:52
2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar tek tek toplanıyor 12.12.2019 | 21:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN