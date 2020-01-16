Gaziosmanpaşa'da korkunç olay... 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde annesi ile birlikte pazardan gelen 5 yaşındaki çocuk yola fırlayınca TIR'ın altında kaldı. Olayda minik çocuk hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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