Hakem Deniz Ateş Bitnel'in Hakem Mehmet Ağaçlı’yı yumrukladığı anlar kamerada!
Türkiye’de yeşil sahalar bunu da gördü! Masterlar maçında sahaya oyuncu olarak çıkan Hakem Deniz Ateş Bitnel, kararını beğenmediği meslektaşı Hakem Mehmet Ağaçlı’yı böyle yumrukladı...
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