Web TV Yaşam Hakem Deniz Ateş Bitnel'in Hakem Mehmet Ağaçlı’yı yumrukladığı anlar kamerada!

Hakem Deniz Ateş Bitnel'in Hakem Mehmet Ağaçlı’yı yumrukladığı anlar kamerada!

14.11.2019 | 09:44

Türkiye’de yeşil sahalar bunu da gördü! Masterlar maçında sahaya oyuncu olarak çıkan Hakem Deniz Ateş Bitnel, kararını beğenmediği meslektaşı Hakem Mehmet Ağaçlı’yı böyle yumrukladı...

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