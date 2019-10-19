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Her gün böcek yakalayıp besliyor, bulamazsa et veriyor

19.10.2019 | 11:14

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir esnaf iş yerini büyütmek için yaptığı inşaat çalışmasında'Sarı kız' adlarıyla bilinen, zehirli ve et yiyen örümcek buldu. İşletme sahibi örümceği fanusta beslemeye başladı.

Antalya Kemer Yeni Mahalle'de bir işletme sahibi İsmail Embiyaoğlu, iş yerini büyütmek için inşaat çalışması başlattı. Çalışma esnasında yandaki iş yerinin tavanından 10 santimetre büyüklüğünde örümcek yere düştü. Embiyaoğlu, çalışanlarıyla birlikte örümceği üzerine cam kavanoz kapatarak, yakaladı. İş yeri sahibi ilk kez gördüğü örümceğin incelenmesi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yardım istedi. Örümcek hakkında araştırma yapan Embiyaoğlu, canlının 'Sarı kız' diye adlandırılan zehirli 'Camel Spider' cinsi olduğunu belirledi. Et ile beslenen ve halk arasında 'Böğ' olarak da bilinen örümceği beslemeye karar verdi. Embiyoğlu'nun, cam fanusta itinayla beslemeye başladığı örümcek işletmeye gelenlerin de dikkatini çekti.
İş yerini büyütmek için tadilata başladıklarını dile getiren Embiyaoğlu, çalışmalar sırasında karşılarına sarı ve büyük bir örümcek çıktığını kaydetti.
Tavandan düşen örümcek karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Embiyaoğlu, " Ne zamandır orada bilmiyoruz. Öldürmedik, aldık hemen fanusa koyduk. Her gün böcek yakalayıp veriyoruz. Et ile de besliyoruz. Araştırmalarımı sonucu adının 'Sarı kız' olarak bilinen bir örümcek olduğunu öğrendik. Genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığını ve zehirli olduğunu biliyoruz." dedi.


"Herkes kedi köpek besler"
Embiyaoğlu, örümceği incelemesi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne haber verdiklerini belirti. Görevlilerin gelmemesi üzerine örümceği fanus içinde beslemeye başladıklarını kaydeden İsmail Embiyaoğlu, "Herkes kedi köpek besler bizde örümcek besliyoruz. Genelde hamam böceğini çok seviyor. Bir böceği yaklaşık 1.5 saatte tüketiyor. Biz alıştık ama örümceği gören korkuyor."diye konuştu.

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