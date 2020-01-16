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Hırsızlık yaptılar, çaldıkları malzemeleri çocuklarına taşıttılar

16.01.2020 | 18:15

Gaziantep'te, bir ikametten hırsızlık yapan kadınlar, girdikleri yerden çaldıkları malzemeleri yanlarındaki küçük çocuğa taşıttı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan o anlar bu kadar da olmaz dedirtti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametten hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 2 ayrı ikametten hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli kadın yakalandı. Yakalanan kadınların bir ikametten hırsızlık yaptıktan sonra çaldıkları malzemeleri yanlarındaki küçük çocuğa taşıtması dikkat çekti. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda kadınların yanlarındaki çocukla beraber ikamete girmeleri ve çaldıkları malzemelerle dışarı çıkmaları görülüyor. O anlar kadınları çaldıkları malzemeleri küçük çocuğa taşıtması ise bu kadar da olmaz dedirtti.

Kameralardan tespit edilerek yakalanan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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