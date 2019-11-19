Web TV Yaşam iColud hesabı çalınan Ece Erken böyle isyan etti!

iColud hesabı çalınan Ece Erken böyle isyan etti!

19.11.2019 | 15:10

3800 videosunun silindiğini açıklayan Ece Erken, açıklamasında "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz." diyerek isyan etti.

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