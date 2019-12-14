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İngiliz baba oğlun dev dalgalarda tehlikeli oyunu

14.12.2019 | 18:13

Yağışlı bir havanın hakim olduğu turizm kenti Antalya’da, İngiliz baba ve oğul tehlikeli dev dalgalara rağmen deniz keyfi yaptı.

Antalya'yı bir haftadır etkisi altına alan ve aşırı yağışlar nedeniyle kırmızı kod uygulamasının dahi verildiği kentte, sağanak yağışlar aralıklarla devam ediyor. Simsiyah bulut kümelerinin hakimiyeti altığı aldığı Antalya'da yer yer de güneş kendini gösteriyor. Güneşi gören Antalyalıların ilk uğrak yeri ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Dev dalgalar ve turkuaz renkli denizi görenler o anları öz çekim ve hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi. Dev dalgalar ise sahil kesimini dövdü. Bulutların arasından çıkan gökkuşağı ise görsel şölen sundu. Dalgaları yakından görüntülemek isteyen bazı kişilerin ayakları ıslandı.

"İNGİLİZ BABA OĞULDAN DALGALARDA KEYİF"
Yaklaşık 2 metreyi aşan dev dalgaların keyfini ise Antalya'da yerleşik olarak yaşayan İngiltere uyruklu baba Henry Loewendahl ile oğlu 8 yaşındaki Joshua çıkardı. Tehlikeye aldırmayan baba oğul dev dalgalarda uzun süre eğlendi. Joshua'nın zaman zaman dalgalardan korkarak kaçtığı görüldü. Yaklaşık yarım saat dalgalarda deniz keyfi yapan baba oğul daha sonra sahilden ayrıldı.

Antalya'da havanın ve denizin çok güzel olduğunu belirten Selçuk Yavuz, " Ankara'da yaşamama rağmen buradaki hava çok güzel. Kentin en güzel ayrıcalığı bu diye düşünüyorum. Hava hiç soğuk değil. Kırmızı kod dediler ama sakin geçti. Tehlikeli havalar olacağını düşünmüştüm ama olmadı. Dalgaları izliyoruz." dedi.

"İNGİLİZLERDEN TEHLİKELİ OYUN"
Ekonomi danışmanı baba Henry Loewendahl, dalgaların çok güzel olduğunu ifade ederek, " Dalgalı denizi seviyorum oğlumla oynuyoruz. Deniz geri gitmiyor o nedenle tehlikeli değil. Su sıcaklığı 21 derece civarında gayet iyi. Oğlum içinde korkmadım çok iyi yüzer."diye konuştu.
Joshua Loewendahl ise, "Babamla dalgalarda denize girmek istedik. Daha büyük dalgalarda yüzmüştüm. Hava biraz soğuk ama ben dalgalardan çok az korktum" dedi.

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