İnternetten alışverişte şeytanın aklına gelmeyecek tuzak! İnternetten alışveriş yaparken nelerle dikkat edilmeli?
İnternetten elektronik alışverişte; vatandaşlara kurulan şeytanın aklına gelmeyecek tuzaklar, can yakmaya devam ediyor! İnternetten güvenli alışverişin kuralları neler? İnternet alışveriş yaparken dolandırılan vatandaşlar ne yapmalı? İşte internette vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcıların yeni tuzakları ve şeytanın aklına gelmeyecek hileleri...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
02:49
05:35
01:17
Aç kaldığı için ilçe merkezine inen boz ayının köpeklerle imtihanı 06.01.2020 | 16:34
42:27
Kasım Süleymani suikasti Ortadoğu’yu nereye götürür? 06.01.2020 | 16:26
02:42
12:09
06:44
İstanbul'da Topkapı Alt Geçidi'ni su bastı 06.01.2020 | 12:11
00:20
03:50
01:56
03:46
17:17
01:00
Bolu’da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi 06.01.2020 | 11:11
02:56
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması 06.01.2020 | 10:45
01:30
01:33
04:10
01:03
05:25
Eksi 7 derecede 3 kilometre yol yürüdüler 05.01.2020 | 18:21