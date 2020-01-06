İnternetten alışverişte şeytanın aklına gelmeyecek tuzak! İnternetten alışveriş yaparken nelerle dikkat edilmeli?

İnternetten elektronik alışverişte; vatandaşlara kurulan şeytanın aklına gelmeyecek tuzaklar, can yakmaya devam ediyor! İnternetten güvenli alışverişin kuralları neler? İnternet alışveriş yaparken dolandırılan vatandaşlar ne yapmalı? İşte internette vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcıların yeni tuzakları ve şeytanın aklına gelmeyecek hileleri...