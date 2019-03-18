İstanbul Arnavutköy'de saatlerdir devam eden fabrika yangınında alevler yükselmeye devam ediyor!

İstanbul Arnavutköy'de bulunan 3 katlı kimyasal fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kimyasalların etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın çatısını sardı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çevre illerden onlarca itfaiye ekibi müdahalede bulunurken henüz kontrol altına alınmayan yangında fabrikadan alev topları yükseliyor. Patlamanın da eşlik ettiği yangında, yoğun duman çevreye yayılırken yanan fabrikanın havadan çekilen görüntülerinde fabrikanın tüm çatısının alevlere teslim olduğu görülüyor.