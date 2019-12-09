İstanbul Ataşehir'de iğrenç olay! Yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösteren sapığın görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'da aracının içinden yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösteren sapığın görüntüleri ortaya çıktı! İstanbul Ataşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını göstererek onu taciz ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı. Taciz edilen D.Ç.'nin, çektiği o anları gösteren cep telefonu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.
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