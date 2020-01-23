İstanbul Bağcılar'da beton mikseri devrildi
İstanbul Bağcılar İstoç köprü altı yanyolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor.
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