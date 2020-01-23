Web TV Yaşam İstanbul Bağcılar'da beton mikseri devrildi

İstanbul Bağcılar'da beton mikseri devrildi

23.01.2020 | 09:48

İstanbul Bağcılar İstoç köprü altı yanyolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor.

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