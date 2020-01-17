Web TV Yaşam İstanbul Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı!

İstanbul Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı!

17.01.2020 | 09:15

İstanbul Güngören'de 5 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede patlama meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı patlamanın, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirlendi. Patlama sonucu, binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2'inci katında saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Doğalgaz patlamasının olduğu ikinci kattaki dairede ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle dairenin ön cephesi tamamen yıkılırken, binadan sıçrayan parçalar çevredeki bazı işyerlerine zarar verdi. Polis olay yerini güvenlik şeridi ile çembere aldı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


Patlama sesine uyandıklarını söyleyen bir vatandaş ise bir otomobilin kaza yaptığını zannettiğini söyledi.

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