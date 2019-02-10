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İstanbul Kartal’da çöken binada yakınını beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binanın enkazından yakınlarının çıkarılmasını bekleyen bir kişi kalp krizi geçidi. Kalp krizi geçiren vatandaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı .

İstanbul Kartal'da Çarşamba günü meydana gelen olayın ardından oluşturulan kriz merkezinde yakınlarından haber almak için bekleyenler arasında bulunan Ertuğrul Kavak (51), fenalaşarak yere yığıldı. Bekleme salonundaki yakınlarının bilgi vermesi üzerine Kavak'a, ilk müdahaleyi merkezde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.


Kavak, ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çöken binada çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki Mert Aydın'ın yakını olduğu ve bu nedenle kriz merkezinde beklediği öğrenildi.

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İstanbul Kartal’da çöken binada yakınını beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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