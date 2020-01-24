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İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı?

24.01.2020 | 17:16

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji İstanbul için sağanak kar uyarısında bulunmuştu ancak beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Beklenen yağışın gerçekleşmeme sebebini, İTÜ Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber’e değerlendirdi.

"2019, SON 49 YILIN EN SICAK YILLARI ARASINDA"

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros: "Geçtiğimiz Salı günü sıcaklıkların çok düştüğünü gördük ancak o günlerde atmosferde nem olmadığı için yağış alamadık. Eğer atmosferde nem yüksek olsaydı kar yağışı gerçekleşebilirdi. İstanbul'un sadece Doğu Bölgeleri'nde ciddi kar yağışı görüldü. Yağışın oluşabilmesi için sıcaklığın 0 dereceye yakın olması veya üst kesimlerin çok soğuk olması gerekiyor. Şuandaki atmosferik sayısal sonuçlara göre; Ocak ayı sonuna kadar herhangi bir kar yağışı gözükmüyor ancak Şubat ayında kar yağma ihtimali var. Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son 49 yılın en sıcak 4.yılının 2019'da yaşandığını açıkladı. Yine dünya geneline baktığımızda 2019 yılı, NASA verilerine göre ise en sıcak 2.yılı olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki mevsimsel takvimlere baktığımız zaman Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında Türkiye'nin kuzey bölgeleri mevsim normallerine göre daha sıcak olacağı görülüyor. Dolayısıyla mevsimsel sıcak dönemlerin oluşu kar yağışını azaltıyor." ifadesinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'un hava durumuna değinen Toros: "Bugün itibari ile Türkiye üzerinde yüksek basınç alanı etkisi hakim. Yarından itibaren ise Türkiye tamamen yüksek basınç etkisi altına gireceği için hafta sonu güneşli bir hava bizleri bekliyor, Pazartesi ise Balkanlardan yağış bekleniyor." şeklinde değerlendirdi.

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