İstanbul’da “Ara Papağanı” operasyonu

Kaçakçılık Polisleri İstanbul’da 12 ile 15 bin lira arasında fiyatlara satışı çıkarılan ve ülkemize yasa dışı yollardan kaçak olarak getirildikleri tespit edilen üç “Ara Papağanı” ele geçirdi. 2019 yılında İstanbul’da maymun, papağan, yılan, tarantula ve timsah başta olmak üzere ülkemize yasa dışı yollarla kaçak sokulan toplam 760 canlı hayvan ele geçirildi