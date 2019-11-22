İstanbul'da TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü!
TEM Kavacık mevkinde feci bir kaza meydana geldi. İkiye bölünen araçta bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.
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