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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var

16.12.2019 | 10:12

İstanbul'da Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.

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