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İstanbul'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 20 kişi tutuklandı!

İstanbul'da  geçtiğimiz günlerde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de operasyon yapmıştı. 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda şebeke tarafından fuhuş yapmaya zorlanan 21 yabancı uyruklu kadın kurtarılmıştı. Polis, bu kadınları fuhuşa zorlayan 20 kişiyi de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 20 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt, kurmak/yönetmek, suç örgütüne üye olmak, insan ticareti yapmak ve fuhşa aracılık etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 20 kişi tutuklandı!
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