İstimlak nedeniyle boşaltılan köy mezarlığı taşınıyor
İstimlak nedeniyle boşaltılan köy mezarlığı taşınıyor Kütahya'nın Emet ilçesinde istimlak edilen Emet Çalcağıl köyü mezarlığında bulunan mezarlar tek tek Emet Mezarlığı'na naklediliyor.
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