İzmir'de ateşin yanına bırakılan konservenin bomba gibi patlama anı kamerada!
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde ateşin çevresinde oturanların korkuyla kaçma anları yer aldı.
Olay, geçen cumartesi günü, Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi 76 Sokak'ta, Fikret Türe'ye ait evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede ateş yakarak çevresinde oturan ve sohbet eden ev sakinleri, ateşin yanına koydukları kapalı, cam fasulye konserve kutusunun bir anda patlamasıyla, neye uğradığını şaşırdı. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda; konservenin patlamasıyla korkup ev sakini 3'ü kadın 4 kişi çevreye kaçıştığı görüldü.
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