İzmir'de terör operasyonları: 15 gözaltı
İzmir merkez, Menemen ve Tire ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 19 kişiden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.
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