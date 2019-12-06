Kadın alkol komasına girdi, mahalleli çekirdek yiyerek kurtarılmasını izledi

İstanbul Büyükçekmece’de alkol komasına giren kadını evden çıkarmak için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kadının kurtarılma çalışmalarını bazı vatandaşlar ise çekirdek yiyerek izledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı derecede alkol tüketen komşularından haber alamayan vatandaşlar, eve girmeye çalışınca kapının kilitli olduğunu fark etti. Kadının evde hayati tehlikesi bulunduğunu düşünen komşuları ve yakınları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkmaz ve dar olan sokağa giremedi. Seyyar merdiven ile birinci katta bulunan eve giren itfaiye ekipleri kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bilinci kapalı olan ve alkol komasına girdiği değerlendirilen kadın hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kadının kurtarılma çalışmaları sırasında sesleri duyan mahalleli sokağa dökülürken, bazı vatandaşların ise kurtarma operasyonunu çekirdek yiyerek izlediği görüldü.