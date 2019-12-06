Kadın alkol komasına girdi, mahalleli çekirdek yiyerek kurtarılmasını izledi
İstanbul Büyükçekmece’de alkol komasına giren kadını evden çıkarmak için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kadının kurtarılma çalışmalarını bazı vatandaşlar ise çekirdek yiyerek izledi.Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı derecede alkol tüketen komşularından haber alamayan vatandaşlar, eve girmeye çalışınca kapının kilitli olduğunu fark etti. Kadının evde hayati tehlikesi bulunduğunu düşünen komşuları ve yakınları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkmaz ve dar olan sokağa giremedi. Seyyar merdiven ile birinci katta bulunan eve giren itfaiye ekipleri kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bilinci kapalı olan ve alkol komasına girdiği değerlendirilen kadın hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kadının kurtarılma çalışmaları sırasında sesleri duyan mahalleli sokağa dökülürken, bazı vatandaşların ise kurtarma operasyonunu çekirdek yiyerek izlediği görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Dolandırılan engelli vatandaşa 'tereyağ gibi eritirim seni' tehdidi 06.12.2019 | 11:38
02:01
01:49
Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi 06.12.2019 | 11:36
03:42
02:01
Ankara'da ağaç katliamı 06.12.2019 | 11:05
01:12
Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü! Mezarı başında dualarla anıldı 06.12.2019 | 10:41
01:45
Kayıp dağcıların ormanlık alana girerken görüntüleri ortaya çıktı 06.12.2019 | 10:33
01:46
Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubu 06.12.2019 | 10:17
01:28
05:00
Marmaris'te çekilen denizde oluşan adacıklar tedirgin etti 06.12.2019 | 10:02
01:50
Kadın alkol komasına girdi, mahalleli çekirdek yiyerek kurtarılmasını izledi 06.12.2019 | 09:51
01:06
Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (06.12.2019) 06.12.2019 | 09:35
02:56
01:40
02:01:07
00:28
Sakarya'da Kimya bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti 05.12.2019 | 21:14
05:50
Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası: Cezasız kalmasın 05.12.2019 | 19:10
01:04
Alkolün etkisiyle park halindeki otomobile böyle zarar verdi 05.12.2019 | 18:20
01:13
Şüpheli çantayı almaya çalışan şahıs gözaltına alındı 05.12.2019 | 18:20
03:42
Türk Kahvesi Günü’nde kahve ile resim çizdiler 05.12.2019 | 18:20