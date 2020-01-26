Web TV Yaşam Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı

Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı

26.01.2020 | 18:55

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6.8'lik depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 24 saat sonra kurtarılmıştı. Minik Yüsra’nın ardından ise annesi enkaz altından çıkarıldı. Yüsra'yı kurtaran ekipte yer alan itfaiyeci, Yüsra'nın babasının ailesine kalkan olduğunu söyledi. Gözleri dolan itfaiye eri, ''Oradaki baba da bir kahramandı. Bir kalkan vazifesi görmüş. onların hayatta kalmasına vesile olmuş. Bu bir kahramanlıktır. Yüsra'nın babasını unutmayacağım'' dedi.

Deprem bölgesi Elazığ'dan 24 saat sonra mucize haberi geldi. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından yükselen kadın çığlığını duyan ekipler harekete geçti. 24 saat sonunda enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız sağ çıkarıldı, annesi Ayşe Yıldız ise 4 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı. Yüsra'nın kardeşi ve babası ise kurtarılamadı.

Yüsra ve annesini kurtaran ekipte yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden Ali Güneş kurtarılma anlarını anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: YÜSRA'NIN İLK SESİNİ DUYDUĞUMUZDA ANNE DİYE BAĞIRIYORDU
A Haber'e konuşan itfaiyeci Ali Güneş, gözleri dolarak o anları şöyle anlattı:
''İlk annesinin sesini duyduğumuzda 3 alt kata inmiştik...Yüsra'nın ilk sesini duyduğumuzda 'Anne' diye ağlıyordu. Bütün ekip elinden geleni yaptı. Yüsra ve annesini sağ salim yukarı çıkarttık. Yukarı çıkardığımızda Yüsra bebek bir ara çok panikti. Ağlıyordu, eli yüzü toprak içindeydi. Elini tutum, 'Yüsra beni dinle, benim de senin gibi kızım var' dedim, 'Onunla beraber oyun oynuyoruz. Sen de annenle beraber oyun oynayacaksın' dedim. Bir anda sesini kesti 'Annemi istiyorum' dedi.

"BABA ANNESİNİN VE ÇOCUKLARININ ÜZERİNDEYDİ"
Yüsra'nın hemen üstünde annesi vardı. Annesinin hemen üstünde babası vardı. Babasının öldüğü bilgisini edindik. Bu tarz durumlarda genelde hep beraber toplu bir kaçış olur. Bu toplu kaçış esnasında evde bazen anne, bazen baba, bazen de kardeş lider rolü üstlenir. Burada lider rolünü baba üstlenmiş onu görüyoruz. Baba annesinin ve çocuklarının üzerindeydi.

YÜSRA'NIN BABASI BİR KAHRAMANDI
Bazen biz burada bazı malzemelerle bir şeyler yapıyoruz. Oradaki baba da bir kahramandı. Bir kalkan vazifesi görmüş. Onların hayatta kalmasına vesile olmuş. Bu bir kahramanlıktır. Yüsra'nın babasını unutmayacağım.''

.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı 09:41
Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı 26.01.2020 | 18:55
Zigana Dağı'nda dinmeyen acı 05:26
Zigana Dağı'nda dinmeyen acı 26.01.2020 | 18:28
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi 01:32
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi 26.01.2020 | 18:28
Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada 03:41
Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada 26.01.2020 | 18:28
Antalyalı 72 yaşındaki Ali dede el emeği berelerini depremzedelere gönderecek 03:38
Antalyalı 72 yaşındaki Ali dede el emeği berelerini depremzedelere gönderecek 26.01.2020 | 18:28
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi 01:44
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi 26.01.2020 | 18:28
Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı 01:02
Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı 26.01.2020 | 18:28
Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada 00:47
Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada 26.01.2020 | 18:28
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! 01:19
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! 26.01.2020 | 15:58
JAK Timleri 2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesinin kurtarılma sürecini anlattı 04:40
JAK Timleri 2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesinin kurtarılma sürecini anlattı 26.01.2020 | 15:42
Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı! 04:36
Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı! 26.01.2020 | 15:02
Kum birikintisi ölüm getirdi...Kum birikintisine çarpıp devrilen araçta 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti 01:16
Kum birikintisi ölüm getirdi...Kum birikintisine çarpıp devrilen araçta 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti 26.01.2020 | 14:21
Mucize kurtuluş kamerada...Anne ve 2.5 yaşındaki çocuğu böyle kurtarıldı 02:35
Mucize kurtuluş kamerada...Anne ve 2.5 yaşındaki çocuğu böyle kurtarıldı 26.01.2020 | 12:26
Enkazdan acı haber: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 08:54
Enkazdan acı haber: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 26.01.2020 | 12:07
Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı 01:05
Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı 26.01.2020 | 11:46
Elazığ'da meydana gelen depremde göçük altından kurtulan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı! 02:33
Elazığ'da meydana gelen depremde göçük altından kurtulan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı! 26.01.2020 | 11:41
2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı 01:41
2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı 26.01.2020 | 11:38
Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi 03:51
Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi 26.01.2020 | 10:50
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı 1 ölü, 3 yaralı 01:05
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı 1 ölü, 3 yaralı 26.01.2020 | 10:21
TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı 01:43
TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı 26.01.2020 | 10:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN