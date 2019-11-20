Kanarya Mahallesi cinayetinde, zanlı gözaltında

İstanbul Küçükçekmece’de bulunana Kanarya Mahallesi’nde Enver U.’nun ölü bulunması olayında flaş bir gelişme yaşandı. Cinayeti oğlunun işlediği, gözaltına alınan gencin 3 kez ‘uyuşturucu kullanmak’tan suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kanarya Mahallesi'nde tabanca ile öldürülmüş halde bulunan 48 yaşındaki Enver U. olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyeti Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalar kapsamında olayın nasıl meydana geldiğini tespit etti.

Olayın Enver U ve 27 yaşındaki Evren U. isimli şahıslar arasında ailevi sorunlar yüzünden çıktığı, Enver U.'nun evinde silahla vurulduğu ve ihbar üzerine olay ardından hemen ikamete geçildiği anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Evren U.'nun maktulün oğlu olduğu, şüphelinin kullandığı tabanca ile gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin ayrıca 3 adet ' Uyuşturu kullanmak' suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.