Kar yolları kapattı, greyder kara saplandı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki Kulaksız köyü mevkisinde yağan yoğun kar dolayısıyla kapanan yolları açmak için gece-gündüz görev yapan İl Özel İdaresi Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin greyderi şarampole kayması sonucu kara saplandı. Greyder uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde yaklaşık 50 santimetre yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle köylüler ulaşım olarak eşekleri tercih etti. Eşiyle birlikte eşek ile köyden şehre inerken objektiflere yansıdı.

Ekipler 24 saat boyunca kar küreme araçlarıyla kapalı olan yolları açmak için kar küreme çalışması sonrasında ilçe ve merkez köylerdi yollar ulaşıma açıldı.