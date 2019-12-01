Kars'ta korkutan deprem
Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Parmakdere köyünde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Hafif şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.07’de merkez üssü Sarıkamış olan bir sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarıkamış Parmakdere Köyü Muhtarı Remzi Karabayır ise sabah saat 09.07 sularında iki kez üst üste deprem olduğunu ve köyde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirtti. Öte yandan deprem Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı bir çok mahallede de hissedildiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
Şişli'de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı 01.12.2019 | 10:34
00:54
Kars'ta korkutan deprem 01.12.2019 | 10:32
04:36
Kars'ta 'fuhuş' operasyonu 41 gözaltı 01.12.2019 | 10:29
03:52
Avcılar’da bekçilerle silahlı çatışmaya giren hırsızlar kamerada 30.11.2019 | 18:14
00:51
Taş kırma makinesine düşen işçi öldü 30.11.2019 | 18:14
03:13
Palandöken’de kar coşkusu 30.11.2019 | 18:14
04:53
01:21
06:30
03:44
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar 30.11.2019 | 12:28
02:00
Diyarbakır'da halde 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı! 30.11.2019 | 11:34
01:43
01:41
Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı! 30.11.2019 | 10:09
03:26
Ankara Kalesi'nden düşen kız çocuğu ağır yaralandı 30.11.2019 | 10:13
04:28
09:42
Çatalca’da başörtülü kadına çirkin saldırı! 30.11.2019 | 01:23
02:56
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 29.11.2019 | 18:01
02:42
Başakşehir'de 250 bin TL'lik kapkaç kamerada 29.11.2019 | 18:01
00:50
Gece lambası içinde uyuşturucu, kum torbası içinde hassas terazi 29.11.2019 | 18:01
00:57
Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu 29.11.2019 | 18:01