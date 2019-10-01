Kasiyerlerin korkulu rüyası yakalandı

Bir şüphelinin büyük mağaza, alışveriş merkezleri ve marketlerde kendisine para üstü olarak verilen 50 lirayı cebindeki 5 lira ile değiştirerek kasiyerleri dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma neticesinde, E.K. isimli şüphelinin özellikle büyük mağaza ve alışveriş merkezlerini seçtiği, marketlere girerek genellikle 15 liralık sigara alışverişi yaptığı tespit edildi. Şüphelinin bunun üzerine görevli kasiyere 100 lira vererek para üstü olan 50 lirayı el çabukluğu ile 5 lira ile değiştirdiği belirlendi.

Kasiyere 'Bana 5 lira vermişsiniz yanlışlıkla' diyerek tekrar 5 lirayı iade ederek 50 lira aldığı, bu yöntemle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüpheli hakkında yürütülen çalışmalar neticesinde Karabük'te suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelinin Bartın başta olmak üzere Zonguldak, Karabük gibi illerde de büyük marketlerde aynı şekilde onlarca kasiyeri dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin kullandığı araç içerisinde de dolandırma yöntemi ile elde ettiği onlarca sigara ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinde ise, bu işi yıllarca yaptığını, artık kendisinde dolandırıcılığın alışkanlık boyutuna geldiğini ve tüm dolandırdığı kasiyerlerin parasını ve zararını ödeyeceğini söyleyerek pişman olduğunu ileri sürdü.