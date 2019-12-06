Kayıp dağcıların ormanlık alana girerken görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ’da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları yüzüncü saate girdi. Bu beş günlük arama kurtarma çalışmalarında kayıp iki dağcıya ait herhangi bir ize rastlanmazken, amatör dağcıların ormana giriş yaptıkları, zirveye doğru gittiklerini gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.