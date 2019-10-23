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Kendisini ikinci kattan aşağı attı, hayatını kaybetti

23.10.2019 | 10:49

İstanbul Çekmeköy’de yaşanan aile içi kavga olayı şoke etti. Karı koca arasındaki kavga kadın kendisini ikinci kattan aşağı atarak hayatını kaybetti. Polise teslim olan şüpheli eş ise tutuklandı.

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