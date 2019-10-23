Kendisini ikinci kattan aşağı attı, hayatını kaybetti
İstanbul Çekmeköy’de yaşanan aile içi kavga olayı şoke etti. Karı koca arasındaki kavga kadın kendisini ikinci kattan aşağı atarak hayatını kaybetti. Polise teslim olan şüpheli eş ise tutuklandı.
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