Kilis'te bir büfedeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı!

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.00 sıralarında Mehmet Sanlı Mahallesinde Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde N.K. ait büfenin kapısını zorlayarak içeriye giren maskeli 2 hırsız marketteki sigaralara torbaya doldururken, vatandaşların ihbarı üzerine polisin olay yerine geldiğini fark edince çaldıkları sigarayı büfede bırakarak kaçan 2 hırsız ile gözcülük yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Gaziantep'ten geldikleri belirlenen 5 hırsızın Kilis'te Emniyet ve Jandarma bölgesinde çok sayıda hırsızlığa karıştığı öğrenildi. 5 kişi hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 5 kişinin ifadesi sonrası çok sayıda hırsızlığı aydınlatılacağı konuyla ilgili olarak emniyet müdürlüğünden açıklama yapılacağı öğrenildi.