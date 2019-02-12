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Kilis'te bir büfedeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı!

Kilis’te bir büfeyi soymaya çalışan 5 kişi polis tarafından suç üstü yakalanırken, hırsızlık anı ise büfenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.00 sıralarında Mehmet Sanlı Mahallesinde Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde N.K. ait büfenin kapısını zorlayarak içeriye giren maskeli 2 hırsız marketteki sigaralara torbaya doldururken, vatandaşların ihbarı üzerine polisin olay yerine geldiğini fark edince çaldıkları sigarayı büfede bırakarak kaçan 2 hırsız ile gözcülük yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Gaziantep'ten geldikleri belirlenen 5 hırsızın Kilis'te Emniyet ve Jandarma bölgesinde çok sayıda hırsızlığa karıştığı öğrenildi. 5 kişi hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 5 kişinin ifadesi sonrası çok sayıda hırsızlığı aydınlatılacağı konuyla ilgili olarak emniyet müdürlüğünden açıklama yapılacağı öğrenildi.
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Kilis'te bir büfedeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı!
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