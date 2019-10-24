Kız arkadaşını 'kıskandığı' için 20 bıçak darbesiyle öldürmüş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) ekmek bıçağı ile defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Doğan (40), cinayeti kıskançlıktan işlediğini öne sürerek, Kafam iyiydi çok da hatırlamıyorum dedi.