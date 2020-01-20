Kocaeli'de AVM'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir AVM'nin çatısında başlayan yangın AVM içerisindeki dükkanlara sıçradı. Yangında AVM'nin 2 katı kullanılamaz hale geldi.Olay saat 03.20 sıralarında Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin çatısında başlayan yangın kısa sürede alt katlardaki dükkanlara sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Darıca itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Gebze, Beylikbağı, Çayırova, Dilovası, Başiskele, Körfez ve Yahya Kaptan itfaiyeleri ile İstanbul itfaiyesinden takviye ekipler geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 5 katlı AVM?nin üstte bulunan 2 katı yanarken onlarca dükkan kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:01
07:55
Müge Anlı'ya çıkan katil canlı yayında... (20 Ocak 2020 Pazartesi) 20.01.2020 | 12:24
03:36
Ceren Özdemir'in annesi ve avukatından adliye önünde açıklama! 20.01.2020 | 11:43
01:41
05:03
Kocaeli'de AVM'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi 20.01.2020 | 09:01
00:26
Muş'ta su samurlarının kavgası kameraya yansıdı 20.01.2020 | 09:53
02:07
00:56
00:52
"Arkadaşımı arayacağım" diyerek tanımadığı şahsın telefonu alıp kaçtı 19.01.2020 | 18:23
00:19
02:01
Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü! 19.01.2020 | 17:39
00:41
İstanbul Esenyurt’ta doğalgaz patlaması 19.01.2020 | 13:57
00:49
00:48
Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi 18.01.2020 | 22:39
00:37
Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü! 18.01.2020 | 15:19
04:32
Takdir getirene lahmacun bedava 18.01.2020 | 15:05
00:19
Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi 18.01.2020 | 11:05
04:06
Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi 18.01.2020 | 10:40
01:37
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı 18.01.2020 | 10:39
00:36
51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama 18.01.2020 | 10:37