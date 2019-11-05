Kocaeli'de denizde ceset bulundu
Alınan bilgiye göre, Eskihisar kale altı yürüyüş yolu mevkisinde denizde erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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