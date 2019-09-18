Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapan sanıklara hapis cezası

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 kadın teröristin üzerinde bulunan hafıza kartından çıkan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü keşif fotoğrafları ile görüntülerini çektikleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanık hakkında karar verildi. Sanıklardan Mehmet G. ve Abdulmecit Ü.'ye, 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 3 yıl ceza alan Hakan T. de adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edildi. Daha önce tahliye olan ve tutuksuz yargılanan Mehmet O. da 'delil yetersizliği'nden beraat etti.