Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapan sanıklara hapis cezası

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 kadın teröristin üzerinde bulunan hafıza kartından çıkan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü keşif fotoğrafları ile görüntülerini çektikleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanık hakkında karar verildi. Sanıklardan Mehmet G. ve Abdulmecit Ü.'ye, 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 3 yıl ceza alan Hakan T. de adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edildi. Daha önce tahliye olan ve tutuksuz yargılanan Mehmet O. da 'delil yetersizliği'nden beraat etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapan sanıklara hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN