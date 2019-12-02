Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki

Küçükçekmece Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek amacıyla ilçenin pek çok yerine afişler astı. Ancak ilçede yaşayan vatandaşlar, afişlerde kullanılan ifadelerin çocuklarının psikolojisini etkilediği söyleyerek tepki gösterdi. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, bu tür afişlerin çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti.