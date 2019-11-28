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Lastiği patlayan süt tankeri faciaya sebep oldu..1 ölü 1 yaralı

28.11.2019 | 11:14

Aydın'ın Karacasu ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobilin süt tankerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı kazada kimlikler uzun süre tespit edilemedi. Kaza, gece saat 12.00 sıralarında Karacasu -Tavas kara yolu Dedeler Mahallesi Dandalaz Mevkisinde meydana geldi.

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