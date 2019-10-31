Lübnan'da gerginlik tırmanıyor!

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını verdi. Ancak sokaklardaki tansiyon düşmedi. Halk başbakanın istifasına rağmen gösterilerine devam ediyor. Yollar kapandı, çöp konteynerleri ateşe verildi. Prostestocular başkent Beyrut'daki meydanda toplandı, tüm siyasi kadroların istifasını istedi, hükümet karşıtı sloganlar attı. Polis göstericileri dağıtmak için yer yer plastik mermi ve göz yaşartan gaz kullandı.